Оппозиция в Судане начала забастовку по всей стране
В Судане оппозиция начала в воскресенье, 9 июня, акцию гражданского неповиновения по всей стране. Накануне организаторы протеста из профсоюза Ассоциация профессионалов Судана (SPA) заявили, что акция закончится только после того, как к власти придет гражданское правительство.
"Последовательное неповиновение - это то, что повергнет их сердца в ужас и поможет нам победить", - заявили представители SPA на странице организации в Twitter.
От участия в забастовке освобождены лишь врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.
Ранее Африканский союз временно приостановил членство Судана на фоне массовых протестов в этой стране.
В апреле военные свергли президента Судана Омар аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.
Источник: Русская служба DW
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