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Оппозиция в Судане начала забастовку по всей стране

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Акция гражданского неповиновения началась после того, как оппозиции и военному совету не удалось достичь компромисса в вопросе о составе переходного совета.
Военный патруль на улицах Судана 6 июня 2019 года
Военный патруль на улицах Судана 6 июня 2019 года
Getty Images

В Судане оппозиция начала в воскресенье, 9 июня, акцию гражданского неповиновения по всей стране. Накануне организаторы протеста из профсоюза Ассоциация профессионалов Судана (SPA) заявили, что акция закончится только после того, как к власти придет гражданское правительство.

"Последовательное неповиновение - это то, что повергнет их сердца в ужас и поможет нам победить", - заявили представители SPA  на странице организации в Twitter.

От участия в забастовке освобождены лишь врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.

Ранее Африканский союз временно приостановил членство Судана на фоне массовых протестов в этой стране.

В апреле военные свергли президента Судана Омар аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: протесты, Судан, протест, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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