В Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих

В нескольких городах страны проходят несогласованные митинги против предрешенности голосования на выборах.

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, было задержано около 100 человек, сообщает Deutsche Welle.

В Алма-Ате и Нур-Султане проходят несогласованные митинги против предрешенности голосования на выборах. В акциях принимает участие несколько сотен человек. Участники акций скандировали лозунги "Свобода" и "Бойкот".