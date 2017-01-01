Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Митинги в Казахстане: Задержанных уже около 50

Комментариев: 0
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
 
Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах в воскресенье, 9 июня, составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Март Кожаев, передает Интерфакс.
 
По его словам, на улицах двух городов якобы "были попытки дестабилизировать обстановку".
 
Как отметил Кожаев, в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.
EPA
Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".
EPA 
 
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
 
В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.
 
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства. Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Казахстан, митинги, аресты, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь