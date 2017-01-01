Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гонконге сотни тысяч протестовали против экстрадиции в Китай

Комментариев: 0
На плакатах демонстрантов были надписи: "Нет — экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай — пропал навсегда".
Массовые протесты в Гонконге
Массовые протесты в Гонконге
 
В Гонконге несколько сотен тысяч человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.
 
По оценкам организаторов акции, число участников составило около одного миллиона человек, сообщает DW.
 
На плакатах демонстрантов были надписи: "Нет — экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай — пропал навсегда".
 
Ранее власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан Китаю из-за непрозрачности юридической системы и смертной казни.
 
Напомним, что каждый седьмой житель Гонконга - миллионер. Количество жителей-миллионеров Гонконга за прошлый год выросло на 15% и составило 1 миллион человек.
 
При этом состояние 68 000 человек из этого миллиона составляет свыше 1,27 миллионов человек. Всего в Гонконге проживает 7,4 миллиона человек.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Гонконг, протесты в Гонконге
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь