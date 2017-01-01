В Гонконге сотни тысяч протестовали против экстрадиции в Китай

На плакатах демонстрантов были надписи: "Нет — экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай — пропал навсегда".

В Гонконге несколько сотен тысяч человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

По оценкам организаторов акции, число участников составило около одного миллиона человек, сообщает DW.

На плакатах демонстрантов были надписи: "Нет — экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай — пропал навсегда".