В Варшаве десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-марш

К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.

Десятки тысяч людей присоединились к ЛГБТ-маршу в Варшаве в субботу, 8 июня, в то время, как права ЛГБТ-сообщества продолжают находиться в эпицентре избирательной кампании в Польше, пишет Reuters.

К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.