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В Варшаве десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-марш

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К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.
ЛГБТ-парад в Варшаве
ЛГБТ-парад в Варшаве
 
Десятки тысяч людей присоединились к ЛГБТ-маршу в Варшаве в субботу, 8 июня, в то время, как права ЛГБТ-сообщества продолжают находиться в эпицентре избирательной кампании в Польше, пишет Reuters.
 
К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.
 
Представитель мэрии Варшавы сообщил, что в марше ожидалось участие около 50 тысяч человек, тогда как в 2018 году, по оценкам, приняли участие 45 тысяч.
 
Правящая консервативная партия"Право и справедливость (PiS) в последние месяцы усилила свою критику вопроса ЛГБТ, заявляя, что поддержка оппозицией прав ЛГБТ-сообществ несет угрозу для польской культуры.
 
PiS сделала угрозы, связанные с ЛГБТ-движениями, важной частью своей кампании на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце. Эта тема, вероятно, останется главной темой накануне общенациональных выборов осенью.
 
Варшава считается более либеральной и толерантной, чем консервативные сельские районы страны, где PiS имеет высокую поддержку.
 
Напомним, что в Киеве Марш равенства пройдет в воскресенье, 23 июня.
 
С 9 по 15 июня состоится гей-парад в Тель-Авиве, организаторы которого перепутали флаг ЛГБТ с флагом Литвы.
 
 
 
 
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Теги: Польша, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Варшава
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    09.06.2019, 23:14
Оценка:  0
PINKIPAU
Скоро и в России такое будет. Будут ловить путинцев, и жестоко наказывать)))).
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