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В московском аэропорту затопило один из терминалов

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Из-за ложной пожарной тревоги в Шереметьево сработала система тушения. Последствия инцидента устранили.

В терминале В московского аэропорта Шереметьево в воскресенье, 9 июня, сработала противопожарная система  Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Пользователи соцсетей опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, что территорию терминала затопило водой.

Отмечается, что причиной инцидента стало задымление микроволновой печи в аптеке. На данный момент все последствия инцидента устранены и аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в самолет

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек

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Теги: Россия, Москва, видео, аэропорт, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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