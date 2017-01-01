Во Вьетнаме тигр оторвал обе руки работнику зоопарка
Инцидент произошел во время того, как сотрудник частного зоопарка пытался искупать животное.
На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщил новостной портал Vnexpress.
Отмечается, что инцидент произошел 4 июня. Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую - ниже локтя.
Раненого обнаружили коллеги. Сначала его доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение.
Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Причины нападения хищника выясняются.
Зоозащитники неоднократно обвиняли вьетнамские частные зоопарки в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области львица ранила работника цирка и убежала. Животное в итоге застрелили.
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