Во Вьетнаме тигр оторвал обе руки работнику зоопарка

Инцидент произошел во время того, как сотрудник частного зоопарка пытался искупать животное.

На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщил новостной портал Vnexpress

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня. Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую - ниже локтя. Отмечается, что инцидент произошел 4 июня. Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую - ниже локтя.

Раненого обнаружили коллеги. Сначала его доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение.

Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Причины нападения хищника выясняются.

Зоозащитники неоднократно обвиняли вьетнамские частные зоопарки в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.

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