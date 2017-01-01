Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Вьетнаме тигр оторвал обе руки работнику зоопарка

Комментариев: 0
Инцидент произошел во время того, как сотрудник частного зоопарка пытался искупать животное.
Тигр
Тигр
 
На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщил новостной портал Vnexpress.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня. Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую - ниже локтя.

Раненого обнаружили коллеги. Сначала его доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение.
 
Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
 
Причины нападения хищника выясняются.
 
Зоозащитники неоднократно обвиняли вьетнамские частные зоопарки в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.
 
 
Ранее сообщалось, что в Черниговской области львица ранила работника цирка и убежала. Животное в итоге застрелили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, рука, тигр, Вьетнам, нападение, ранение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь