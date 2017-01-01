Выросло число соискателей убежища в Евросоюзе

За первые четыре месяца 2019 года свыше 206 тысяч человек впервые подали ходатайство о предоставлении убежища на территории ЕС.

Количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, пишут издания медиагруппы Funke в понедельник, 10 июня.

Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные получены на основе ежемесячных отчетов стран, входящих в Евросоюз.

Данная ситуация может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет, отмечают издания.

Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11%.

По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.

Лидеры по числу ходатайств об убежище - Сирия, Венесуэла и Афганистан

Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы - 20392 ходатайства (на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121%), а от жителей Афганистана - 14 042 (рост на 36%).

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Источник: Русская служба DW

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