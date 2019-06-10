Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы

Турбьерн Ягланд принял сторону нового правительства страны, а решение Конституционного суда назвал "непонятным" и попросил Венецианскую Комиссию дать ему оценку.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последних решений Конституционного суда Молдовы. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает Европейская правда.

Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и оно является беспрецедентно жестким, как для генсека - по сути, он стал на сторону новой власти.

Ягланд выразил "серьезную обеспокоенность" последними событиями в Молдове и призвал "демократически избранный парламент и легитимное правительство" действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятным.

"Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованы", - написал генсек СЕ. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда полезен хороший совет".

Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, исполняющего обязанности премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней. В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона , а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet