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Во время протестов в Гаити погибли два человека

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Протестующие требуют отправить президента в отставку и расследовать судьбу средств, полученных от субсидированных поставок нефти из Венесуэлы.
Протесты против действующей власти прошли во многих городах страны
Протесты против действующей власти прошли во многих городах страны
AP

Во время протестов против действующего правительства на Гаити два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, пишет АР.

"В результаты стрельбы погибли два человека и еще четверо получили ранения", - сказал он.

В полиции уточнили, что один из полицейских был ранен брошенным в него камнем. Также сообщается об аресте 12 протестующих.

Напомним, 9 июня тысячи людей вышли на протесты в Гаити с требованием отправить в отставку президента Жовенеля Моиза. Митинги прошли во многих городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив.

Протестующие жгли шины и бросались в полицию камнями, а также перекрывали дороги. Правоохранители оградили президентский дворец баррикадами.

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, когда они пытались прорваться в резиденцию президента.

Участники протестных акций требовали расследовать, куда были направлены средства, полученные в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe.

Экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти и осложнило производство электроэнергии на Гаити. Многие гаитяне теперь получают электричество всего несколько часов в день.

Ранее антипрезидентские митинги в Гаити произошли в феврале этого года. Тогда граждане страны обвиняли президента в неспособности справиться с коррупцией и причастности к громким коррупционным скандалам. Во время беспорядков погибли семь человек.

 

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Теги: митинг, протесты, Гаити, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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