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ДТП в Бразилии: погибли 17 человек

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В Бразилии машина с 40 пассажирами перевернулась и врезалась в несколько других автомобилей. В результате происшествия погибли 17 человек.
В Бразилии масштабное ДТП с десятками погибших и пострадавших
В Бразилии масштабное ДТП с десятками погибших и пострадавших
rian.com.ua
На юго-востоке Бразилии 17 человек погибли в ДТП после того, как машина с 40 людьми на борту перевернулась и врезалась в несколько других автомобилей. Об этом со ссылкой на местных пожарных сообщает агентство AFP в понедельник, 10 июня. 
 
 
Авария произошла накануне вечером, 9 июня, в городе Кампус-ду-Жордау, в 180 километрах от самого большого города Бразилии Сан-Паулу. Причины аварии и другие подробности события пока неизвестны.
 
"Машина, которая перевозила 40 человек, перевернулась, после чего зацепила несколько проезжающих автомобилей", - передает AFP.
 
 
 

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Теги: автомобили, ДТП, Бразилия, авария
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Источник: korrespondent.net

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