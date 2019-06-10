В Кремле заявили, что страны ЕС “стесняются” выступить против антироссийских санкций

Помощник президента РФ считает, что антироссийские санкции вносят "дополнительное смятение" в мировые дела.

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Советник российского президента Путина Юрий Ушаков уверен, что несколько стран Европейского союза выступают против антироссийских санкций. Между тем, говорить об этом публично “стесняются”. Об этом передает Униан.

Два слова о санкциях. Сколько их напринимали, наверное, и сами авторы в них уже путаются. Главное, что они вредны как для тех, кого наказывают, так и для тех, кто наказывает. Еще более обидно, что эти санкции вносят дополнительное смятение в непростые международно-политические и экономические отношения, подрывают принципы ВТО, - сообщил Ушаков.

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Ушаков рассказал журналистам, что у него "перед глазами стоит дискуссия" на Петербургском международном экономическом форуме, где "высокие представители весьма солидных европейских стран" заявляли, что санкции против России из-за вторжения в Украину являются "контрпродуктивными", поэтому они их не поддерживают. Между тем, он отказался детализировать и назвать конкретные страны и конкретные имена “высоких представителей”.

Это было заявлено в городе Санкт-Петербург, а сказать то же самое в городе Брюссель эти страны почему-то стесняются. Но достаточно разумного голоса одной страны, и с санкциями по линии Евросоюза было бы покончено, поскольку не было бы консенсуса для их удлинения, - добавил представитель Кремля.

Напомним, в РФ прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским. В Кремле продолжают настаивать, что все зависит от действий новой украинской власти.