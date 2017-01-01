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В Алма-Ате начались протесты: есть задержанные

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Недовольные результатами выборов президента казахи второй день подряд устраивают протесты.
Задержания на протестах в Казахстане
Задержания на протестах в Казахстане
Люди, недовольные результатами президентских выборов в Казахстане, собрались на площади в центре Алма-Аты в понедельник, 10 июня, сообщает Интерфакс.
 
Власти оцепили саму площадь и прилегающий к ней сквер полицией, СОБРом и Нацгвардией. По периметру стоят патрульные машины. Полиция задерживает собравших на акцию, известно о 30 задержанных. Одной женщине во время задержания стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.
 
В столице Казахстана Нур-Султане также протестовали люди. Накануне, 9 июня, там прошли массовые несанкционированные митинги. Теперь же там оцеплена площадь Жастар, а на тротуарах стоят несколько сотен спецназовцев со щитами. Обстановка спокойная, на самой площади протестующих нет. Всего за время акций было задержано около 500 человек.
 
Официально о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах в Казахстане местный ЦИК объявил в понедельник, 10 июня.
 
 

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Теги: Выборы, президент, протесты, Казахстан
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Источник: korrespondent.net

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