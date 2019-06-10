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Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте"

Комментариев: 4
Международные отношения "лихорадит", считает российский президент. Нужно искать решения проблем.
Путин отметил усиление конфронтации в мире
Путин отметил усиление конфронтации в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте. Об этом говорится в его обращении участникам форума Примаковские чтения, пишет в понедельник, 10 июня, Интерфакс.

Путин заявил, что международные отношения "лихорадит", и мировое сообщество должно искать "конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем".

"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - заявил Путин.

Он выразил уверенность, что дискуссии участников форума будут "весьма полезными" в этом плане.

Как сообщалось, на прошлой неделе Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. 

 

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Теги: Россия, Путин, кризис, мир
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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logmax    10.06.2019, 14:22
Оценка:  0
logmax
Проблема - это ты тв*рь!
Духовный_скреп    10.06.2019, 13:35
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Лихорадит от опухоли в лице Сырьевого придатка.Везде,где есть зло,нищета,отсталость,конфликты и войны-там Московия.
Хитрый-Лис    10.06.2019, 13:26
Оценка:  +7
Хитрый-Лис
Миротворець хЕРОВ
Колишній-східняк    10.06.2019, 13:00
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Начни с себя - золотое правило.
KIBARG    10.06.2019, 14:02
Оценка:  +2
KIBARG
Тут признак что не сработает-все действия направлены исключительно к миру, типа всех лихорадит, а мы сразу в рай.
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