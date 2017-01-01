Переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше завершены

Польша и США закончили переговоры об увеличении присутствия американских войск на территории Польши. Теперь договор должны подписать президенты.

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что переговоры о военном присутствии США в Польше закончены, сообщает Польское радио . Теперь их результаты должны утвердить главы государств Дональд Трамп и Анджей Дуда.

Соответствующий политический договор могут принять уже 12 июня, во время визита президента Польши в Белый дом.

"Президенты решат, удовлетворяет ли их этот договор как политических лидеров стран. Если да, то мы предвидим принятие этого политического договора во время визита президента в Белый дом 12 июня", - заявил Щерский и добавил, что Варшава со своей стороны вполне удовлетворена договоренностями.

Переговоры между странами велись с тех пор, как в прошлом году во время общей пресс-конференции Дуды и Трампа в Вашингтоне президент США одобрил предложение Варшавы о выделении 1,5-2 миллиардов долларов на строительство инфраструктуры под американскую военную базу в Польше.

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