В Молдове два правительства провели заседания

Новое правительство уволило главу полиции, а предыдущее правительство дало понять, что не признает новоизбранных "конкурентов".

В Молдове правительство проевропейской Майи Санду в понедельник, 10 июня, провело свое первое заседание в здании парламента, в то время как исполняюший обязанности премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства. Об этом сообщает NewsMaker.

На заседании правительства Санду собрались 7 из 12 министров. Они единогласно проголосовали за увольнение главы Госиснпектората полиции Александра Пынзаря. Глава МИД Андрей Нэстасе, который инициировал увольнение, заявил, что Пынзарь "служил уголовному олигархическому режиму".

После этого заседания правительства Санду завершилось. Новое правительство, легитимность которого признал Евросоюз, не смогло провести заседание в здании Кабмина, поскольку новых министров туда не пускают. Здание окружено протестующими и сотрудниками полиции, которая продолжает подчиняться правительству Демократической партии во главе с Павлом Филипом.

Сам Филип провел параллельное заседание своего кабинета, дав понять, что предыдущая власть продолжает считать правительство Санду нелегитимным.

На встрече с министрами и руководителями различных государственных институтов Филип заявил, что "госинституты будут работать в нормальном режиме, так, чтобы граждане не страдали от этого тупика".

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней. В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона , а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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