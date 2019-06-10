Зеркаль заявила о затягивании дела Украины против РФ

Зрекаль указала, что РФ не дает перейти к делу Украины против страны-агрессора по существу.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о том, что Россия затягивает судебный процесс в Гааге, передает УНН.

Зрекаль указала, что РФ не дает перейти к делу Украины против страны-агрессора по существу, так как постоянно российская сторона акцентирует внимание на вопросе, имеет ли право международный суд вообще рассматривать данное дело.

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Еще год назад Украина предоставила свой меморандум, в котором отметила все нарушения РФ в Черном, Азовском море и Керченском проливе. В ноябре украинская сторона рассказала об ухудшении спора в связи с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе.

После этого мы... слышим о том, что ... это дело, учитывая позицию РФ не о море, а о Крыме, не соответствует действительности, поскольку мы говорим, что наше дело - о применении и интерпретации именно морской конвенции... Крым - это часть Украины, - указала Зеркаль.

Кроме того, украинские дипломаты даже не ставят вопрос о статусе Азовского моря или Керченского пролива, так как это и так понятно.

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По словам Зеркаль, Россия уже предоставила свои замечания о том, что Крым “изменил принадлежность“ в 2014 году после референдума. РФ считает, что именно этот референдум является основанием для того, чтобы считать, что Крым получил независимость от Украины.

Кроме того, были представлены уже возражения относительно того, что вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью с точки зрения РФ, поэтому она не подпадает под действие этой конвенции, - отметила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году.