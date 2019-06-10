В Азовском море пропал без вести российский матрос

Спасательные работы велись с 3 июня, однако тела так и не нашли. Причины происшествия неизвестны.

Спасатели не нашли члена экипажа буксира под российским флагом, выпавшего за борт в Азовском море 3 июня, поиски перешли в режим оповещение судов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Утром 3 июня один из матросов буксира Стальной в Азовском море оказался в воде, причины происшествия неизвестны. Помощь спасателей была запрошена ближе к вечеру. К поискам привлекался вертолет МЧС России с тремя спасателями группы КРЫМ-СПАС из аннексированного Крыма.

"Через сутки спасательные работы завершили, не найдя его. Теперь - в режиме формальном, оповещения судов. Тело не найдено", - сказал собеседник агентства.

Напомним, в начале года в Балтийском море пропал без вести украинский моряк.

В конце мая украинские бронекатера проводили стрельбы на Азовском море.

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