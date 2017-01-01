Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции разбился тренировочный самолет

Комментариев: 0
В результате катастрофы один человек погиб, двое серьезно ранены. Причины инцидента и обстоятельства пока неизвестны.
В турецкой Анталии разбился тренировочный самолет
В турецкой Анталии разбился тренировочный самолет
aa.com.tr

Один человек погиб, двое серьезно ранены в результате катастрофы тренировочного самолета в турецкой провинция Анталия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как сообщается, авиакатастрофа произошла в районе Манавгат. На место происшествия прибыли авто скорой помощи и спасательные службы.

"Гражданский тренировочный самолет разбился в районе Манавгат. К сожалению, один человек погиб, двое тяжело ранены. Медики уже оказывают помощь пострадавшим", - сказал губернатор Анталии Мунир Каралоглу.

По его словам, причины катастрофы и ее обстоятельства пока неизвестны. Проводится расследование.

Напомним, прошлый год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего в 2018 году услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 - погибли.

В Индии пропал самолет с 13 людьми на борту

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Турция, погибшие, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь