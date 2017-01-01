В Турции разбился тренировочный самолет

В результате катастрофы один человек погиб, двое серьезно ранены. Причины инцидента и обстоятельства пока неизвестны.

Один человек погиб, двое серьезно ранены в результате катастрофы тренировочного самолета в турецкой провинция Анталия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как сообщается, авиакатастрофа произошла в районе Манавгат. На место происшествия прибыли авто скорой помощи и спасательные службы.

"Гражданский тренировочный самолет разбился в районе Манавгат. К сожалению, один человек погиб, двое тяжело ранены. Медики уже оказывают помощь пострадавшим", - сказал губернатор Анталии Мунир Каралоглу.

По его словам, причины катастрофы и ее обстоятельства пока неизвестны. Проводится расследование.

Напомним, прошлый год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего в 2018 году услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 - погибли.

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