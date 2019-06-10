Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум по пошлинам

Президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28-29 июня в японской Осаке. Об этом глава белого дома заявил в понедельник, 10 июня, в интервью телекомпании CNBC .

"Да, это будет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

По словам президента, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. "Сейчас Китай абсолютно опустошен из-за того, что компании покидают его и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины", - сказал Трамп.

О компании Huawei президент сказал, что рассматривает ее как "угрозу национальной безопасности" США, однако, по его мнению, "было бы очень хорошо", если бы США смогли бы "сделать что-то в ее отношении" в рамках американо-китайских торговых переговоров.

Напомним, последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Трамп решил отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня.