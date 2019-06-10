Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум по пошлинам

Комментариев: 3
Вашингтон немедленно введет новые пошлины против Китая, если глава КНР не приедет на саммит в Осаке.
Трамп придумал новое условие для введения пошлин в отношении Китая
Трамп придумал новое условие для введения пошлин в отношении Китая
Getty Images

Президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28-29 июня в японской Осаке. Об этом глава белого дома заявил в понедельник, 10 июня, в интервью телекомпании CNBC.

"Да, это будет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

По словам президента, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. "Сейчас Китай абсолютно опустошен из-за того, что компании покидают его и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины", - сказал Трамп.

О компании Huawei президент сказал, что рассматривает ее как "угрозу национальной безопасности" США, однако, по его мнению, "было бы очень хорошо", если бы США смогли бы "сделать что-то в ее отношении" в рамках американо-китайских торговых переговоров.

Напомним, последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. 

На прошлой неделе Трамп решил отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    10.06.2019, 19:21
Оценка:  -2
ANDREICH
далой хуя вей
Michael2811    10.06.2019, 19:10
Оценка:  +1
Michael2811
Трам поставил условие? А Си поставит трампа в позу буквы ,,ЗЮ,,
Michael2811    10.06.2019, 19:12
Оценка:  +1
Michael2811
Он уже на Кима пробовал наехать??? И??? Вот так то!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь