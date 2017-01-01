В Финляндию впервые прилетят истребители F-35

Одной из целей прилета является демонстрация авиационной техники перед планируемой в Финляндии закупкой новых самолетов.

В Финляндию на предстоящие выходные впервые прилетят американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что два самолета примут участие в авиационном шоу Turku Airshow в городе Турку, посвященном 100-летию Союза авиации Финляндии.

Одной из целей прилета является также демонстрация авиационной техники перед планируемой в Финляндии закупкой новых самолетов.

Решение о покупке истребителей будет принято в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВВС Финляндии 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году. Они будут поэтапно списываться с 2025 года.

Самолет F-35 компании Lockheed Martin может стать одним из вариантов закупаемой техники. Также в конкурсе участвуют французская Dassault Aviation (самолет Rafale), шведская Saab (JAS 39 Gripen E), компания США Boeing (F/A-18 Super Hornet), а также британский концерн BAE Systems, предлагающий истребители Eurofighter Typhoon.

Ранее США впервые развернули самолеты F-35A в ближневосточном регионе. Два F-35A Lightning II появились на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ для поддержки сил Международной антитеррористической коалиции.

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