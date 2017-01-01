Российский чиновник недоволен тактикой Киева.

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Срыв отвода военных сил со Станицы Луганской, который был запланирован на 10 июня, говорит о том, что тактика и позиция Зеленского по отношению к войне на Донбассе не изменилась. Об этом журналистам рассказал директор Центра политический конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову, передает ТАСС.

Очередной отказ украинцев обеспечить разведение сил в Станице Луганской подтверждает, что возврат Леонида Кучмы в контактную группу является признаком того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Опять старый сценарий - Кучма громогласно призывает к разведению, украинская армия делает несколько выстрелов. И это используется как предлог для отказа отводить украинские войска, - отметил Чеснаков.

Между тем, он выразил недоумение тем, что тактика Киева и нового президента для РФ остается загадкой.

Что это? Зеленский так шутит? Не смешно. К тому же, это плагиат. Все это уже было много раз. Новый президент Украины не только тексты выступлений списывает у Порошенко, но и план саботажа минского процесса, - резюмировал российский чиновник.

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Напомним, в Кремле заявили, что страны ЕС “стесняются” выступить против антироссийских санкций. Помощник президента РФ считает, что антироссийские санкции вносят "дополнительное смятение" в мировые дела.