Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии

Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.

Хорватия оградилась забором от мигрантов на границе с Боснией klix.ba

Хорватия установила ограждение на границе с Боснией и Герцеговиной для сдерживания мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на боснийское издание Klix.

Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.

Многочисленные мигранты, проживающие в приграничном районе Боснии, уже несколько раз пытались прорваться через Малевац для того, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС.

В ЕС ужесточают правила депортации беженцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet