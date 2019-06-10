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Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии

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Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.
Хорватия оградилась забором от мигрантов на границе с Боснией
Хорватия оградилась забором от мигрантов на границе с Боснией
klix.ba

Хорватия установила ограждение на границе с Боснией и Герцеговиной для сдерживания мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на боснийское издание Klix.

Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.

Многочисленные мигранты, проживающие в приграничном районе Боснии, уже несколько раз пытались прорваться через Малевац для того, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС.

В ЕС ужесточают правила депортации беженцев

 

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Теги: Хорватия, забор, Босния и Герцеговина, мигранты, нелегальные мигранты, Босния
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Источник: korrespondent.net

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