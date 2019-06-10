Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии
Хорватия установила ограждение на границе с Боснией и Герцеговиной для сдерживания мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на боснийское издание Klix.
Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.
Многочисленные мигранты, проживающие в приграничном районе Боснии, уже несколько раз пытались прорваться через Малевац для того, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС.
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