В Уругвае женщину оштрафовали за “чрезмерную красоту”

Против полицейского завели уголовное дело.

В уругвайском городе Пайсанду офицер дорожной полиции остановил женщину-водителя и выписал ей штраф за то, что она слишком красивая. Об этом сообщает ABC Sociedad.

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Офицер аргументировал штраф тем, что женщина слишком красивая для того, чтоб пользоваться дорогами общего пользования. Для того, чтоб девушка поняла комплимент, внизу штрафного протокола полицейский написал “Я тебя люблю”.

Девушка опубликовала фото штрафа на своей странице в социальных сетях. Реакция начальства любвеобильного полицейского не замедлилась.

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На данный момент продолжается служебное расследование. Если офицер будет признан виновным в нарушении, ему грозит отстранение от работы постовым, понижение в должности или даже увольнение.

Кроме того, о реакции женщины на любовный штраф, к сожалению, ничего не известно.

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