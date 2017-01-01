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Брат Ким Чен Ына работал на ЦРУ – СМИ

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Убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура брат северокорейского лидера Ким Чен Нам являлся информатором ЦРУ.
Брат лидера КНДР Ким Чен Нам
Брат лидера КНДР Ким Чен Нам

Убитый в 2017 году брат главы КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нам был информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
 
По его словам, в Малайзию в феврале 2017 года Ким Чен Нам прибыл для того, чтобы встретиться с агентом американской разведки. 
 
"Между американскими агентами и господином Кимом была установлена связь", – отметил собеседник издания, подчеркнув, что Ким Чен Нам мог контактировать с разведками многих стран.
 
Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин, которые применили нервно-паралитическое вещество VX.

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Теги: Северная Корея, ЦРУ, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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