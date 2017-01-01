Египет потребовал у Великобритании возвращения бюста Тутанхамона

Бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.



Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до нашей эры) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства.





Золотой маске Тутанхамона заново приклеили бороду Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет, что по сей день интригует умы многих ученых по всему миру. Кроме того, привлекает внимание его "проклятая" гробница, которая якобы погубила сразу нескольких ученых, которые ее вскрыли.

"Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник", – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.