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Египет потребовал у Великобритании возвращения бюста Тутанхамона

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Бюст фараона должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.
Каменный бюст фараона Тутанхамона
Каменный бюст фараона Тутанхамона
Christie's

В Министерство иностранных дел Египта потребовали от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона, сообщает Arab News.
 
Бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.
 
"Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник", – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до нашей эры) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства.
 
Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет, что по сей день интригует умы многих ученых по всему миру. Кроме того, привлекает внимание его "проклятая" гробница, которая якобы погубила сразу нескольких ученых, которые ее вскрыли.

Золотой маске Тутанхамона заново приклеили бороду

Напомним, ранее сообщалось, что ученым удалось разгадать главную тайну гробницы Тутанхамона

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Теги: Египет, скандал, Великобритания, Тутанхамон
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Источник: korrespondent.net

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