В Индонезии произошло разрушительное землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился севернее острова Ямдена. Данных о жертвах нет.



Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Подземных толчков располагался в 57 км севернее острова Ямдена (архипелаг Танимбар). По интенсивности в эпицентре землетрясения его можно охарактеризовать как "разрушительное".



Информации о жертвах и значительных разрушениях пока нет.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet