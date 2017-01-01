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В Индонезии произошло разрушительное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился севернее острова Ямдена. Данных о жертвах нет.
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
 
Подземных толчков располагался в 57 км севернее острова Ямдена (архипелаг Танимбар). По интенсивности в эпицентре землетрясения его можно охарактеризовать как "разрушительное".
 
Информации о жертвах и значительных разрушениях пока нет.
 

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Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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