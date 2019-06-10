США официально потребовали экстрадиции Ассанжа

Запрос был отправлен 6 июня, поэтому предъявление США дополнительных обвинений основателю WikiLeaks маловероятно.

Джулиан Ассанж после задержания в Лондоне

Министерство юстиции США официально обратилось к британской стороне с запросом об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Washington Post





После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.



Напомним, в апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля Отмечается, что запрос был отправлен 6 июня, поэтому предъявление Соединенными Штатами дополнительных обвинений Ассанжу маловероятно.После запроса обвинить задержанного в не перечисленных в запросе преступлениях будет нельзя, если только он не совершит противозаконных действий после выдачи.Напомним, в апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его арестовала британская полиция , и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США, где против него подготовили 17 обвинений. Ассанж может получить тюремный срок в 175 лет.

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