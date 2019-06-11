Додон заявил, что его "заказали дагестанцам через одесскую группировку"

Отстраненный от власти президент Молдовы заявил о подготовке покушения на его жизнь.

Додон утверждает, что его хотят убить depositphotos.com

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Президенту Молдовы Игорю Додону сообщили, что поступил заказ на его физическое устранение.

Об этом Додон рассказал в эфире передачи “Политика“ на телеканале TV8, передает Newsmaker.

По его словам, доверенное лицо сообщило, что его заказали “дагестанцам через одесскую группировку“.

“Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове“, — сказал отстраненный от власти президент.

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Ранее парламент Молдовы утвердил состав нового правительства. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства.

Новым премьером Молдовы была выбрана Майя Санду. Главы дипломатических миссий России, США и Евросоюза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Конституционный суд страны объявил незаконными действия депутатов.

В КС заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия социалистов и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В столице Молдовы неизвестные в ночь на 9 июня заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Гепрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу.

Как сообщалось, в Молдове правительство проевропейской Майи Санду в понедельник, 10 июня, провело свое первое заседание в здании парламента, в то время как исполняющий обязанности премьера от Демпартии Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета в здании правительства.