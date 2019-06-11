В США планируют военную помощь Украине на $250 млн

В проекте военного бюджета США на следующий год заложили 250 млн долларов на помощь Украине в вопросах безопасности и разведки.

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит $250 млн на военную помощь Украине. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, сообщает ТАСС.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - сказано в законопроекте.

Также в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

Помимо этого, законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".

Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета в среду. Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени. Если обе палаты Конгресса одобрят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.

Ранее сообщалось, что в Сенате США запросили для армии Украины $300 млн.

Напомним, с 2014 года США выделили более 1,1 млрд долларов на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ.

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