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РФ готова к переговорам в “нормандском” формате, - Лавров

Комментариев: 3
Глава МИД РФ заявил о готовности к переговорам.
Лавров заявил о готовности к переговорам
Лавров заявил о готовности к переговорам
EPA/UPG

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Российская Федерация готова к переговорам в “нормандском” формате касательно урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на “Примаковских чтениях“ во вторник в Москве, передает Интерфакс-Украина.

Партнеры по “нормандской четверке“ предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации, - отметил Лавров.

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Он также напомнил, что “не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ”.

Лавров отметил, что переговорный процесс не будет прогрессировать, если стороны не пойдут на компромисс.

Если мы уважаем “нормандский формат“, то надо выполнять то, о чем там договариваются, - подчеркнул Лавров.

Напомним, Лавров назвал условия переговоров с Украиной. Перед тем, как собираться в “нормандском формате“, нужно выполнить прежние договоренности, подчеркнул глава МИД РФ.

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Теги: Лавров, нормандский формат, переговоры, готовность
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    11.06.2019, 11:29
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Ну да ну да. Ищи лохов в Бурятии.........
PINKIPAU    11.06.2019, 11:29
Оценка:  +2
PINKIPAU
Выводите войска свои кацапетовские с территории Украины.
Хитрый-Лис    11.06.2019, 11:30
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
И снимите мальчика. А то повесить повесили, а снять забыли. Так и мается бедолага в трусиках и майке.
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