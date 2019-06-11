РФ готова к переговорам в “нормандском” формате, - Лавров

Глава МИД РФ заявил о готовности к переговорам.

Лавров заявил о готовности к переговорам EPA/UPG

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Российская Федерация готова к переговорам в “нормандском” формате касательно урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на “Примаковских чтениях“ во вторник в Москве, передает Интерфакс-Украина.

Партнеры по “нормандской четверке“ предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации, - отметил Лавров.

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Он также напомнил, что “не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ”.

Лавров отметил, что переговорный процесс не будет прогрессировать, если стороны не пойдут на компромисс.

Если мы уважаем “нормандский формат“, то надо выполнять то, о чем там договариваются, - подчеркнул Лавров.

Напомним, Лавров назвал условия переговоров с Украиной. Перед тем, как собираться в “нормандском формате“, нужно выполнить прежние договоренности, подчеркнул глава МИД РФ.