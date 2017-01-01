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В Турции попал в ДТП автобус с туристами: более 50 пострадавших

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На месте происшествия работало большое количество сотрудников аварийных служб и правоохранителей.
Спасатели оказывают помощь пострадавшим
Спасатели оказывают помощь пострадавшим
Milliyet

В Турции в районе города Бандырма провинции Балыкесир туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии четыре человека погибли и еще 49 – получили ранения. Об этом сообщает NTV во вторник, 11 июня.

Дорожно-транспортное происшествия произошло на шоссе Бандырма – Чанаккале. Трое людей погибли на месте, еще один человек – после госпитализации.

На месте аварии работало большое количество сотрудников аварийных служб и правоохранителей.

Известно, что 38 пострадавших доставили в государственную больницу Бандырмы, восемь – в Генен и троих – в Эрдек.

Cмотрите фотогалерею: В Турции попал в ДТП автобус с туристами: более 50 пострадавших

Напомним, на прошлой неделе в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Тогда жертвами аварии стали 17 человек.

А накануне стало известно о ДТП с участием автобуса в Нигерии. Там погибли 18 человек.

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Теги: ДТП, Турция, фото, авария, автобус, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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