СМИ узнали условия соглашения о расширении сил США в Польше

Результаты договоренностей оборонных ведомств должны утвердить в Вашингтоне президенты двух стран.

Уже на этой неделе Польша подпишет крупное соглашение с США, которое повысит статус американских войск в Польше до "длительного американского присутствия на польской территории". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой Euractiv во вторник, 11 июня.

Отмечается, что результаты договоренностей оборонных ведомств должны утвердить в Вашингтоне президенты двух стран – Анджей Дуда и Дональд Трамп.

Примерно 1300 дополнительных американских солдат прибудут в Польшу. В свою очередь Варшава потратит около 2 млрд долларов на модернизацию военной инфраструктуры, которую будут использовать американцы.

Все это должно усилить безопасность Польши и всего региона в условиях российской угрозы.

Накануне стало известно, что завершены переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше. Они велись с тех пор, как в прошлом году во время общей пресс-конференции Дуды и Трампа в Вашингтоне президент США одобрил предложение Варшавы о выделении 1,5-2 млрд долларов на строительство инфраструктуры под американскую военную базу в Польше. Тогда Дуда отметил, что ее можно было бы назвать Форт Трамп.

В настоящее время на территории Польши дислоцируются около 3,5 тысяч американских военнослужащих. Они находятся там на ротационной основе.

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