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В Норвегии водой отравились 55 человек

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Бактерии кишечной палочки, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, были найдены в бассейне, который поставлял часть питьевой воды.
Водой отравились 13 детей
Водой отравились 13 детей
Думская

На юге Норвегии зафиксировано отравление питьевой воды. Пострадали 55 человек, сообщает Associated Press во вторник, 11 июня.

Отмечается, что инцидент произошел еще в минувший четверг. С тех пор властям так и не удалось точно установить источник загрязнения воды.

Заместитель мэра муниципалитета Аскей (остров к северу от Бергена) Баард Эспели говорит, что бактерии кишечной палочки, которые могут вызвать желудочно-кишечные заболевания, были найдены в бассейне, который поставлял часть питьевой воды.

Эспели сказал, что закрытие бассейна "остановило загрязнения воды", но до сих пор остается неясным, как бактерия попала в бассейн.

Всего было госпитализировано 55 человек, из них 13 детей. По состоянию на понедельник все они уже выписаны из больниц. Но прошлой неделе годовалый ребенок умер от инфекции в желудочно-кишечном тракте. Пока не установлено, связана ли смерть с загрязнением воды.

Напомним, во Львове 45 человек отравились на свадьбе во ресторане Червона рута. Среди пострадавших – пять детей. Почти всех отравившихся госпитализировали.

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Теги: Отравления, вода, Норвегия, питьевая вода, отравление, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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