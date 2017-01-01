В Норвегии водой отравились 55 человек

Бактерии кишечной палочки, вызывающие желудочно-кишечные заболевания, были найдены в бассейне, который поставлял часть питьевой воды.

На юге Норвегии зафиксировано отравление питьевой воды. Пострадали 55 человек, сообщает Associated Press во вторник, 11 июня.

Отмечается, что инцидент произошел еще в минувший четверг. С тех пор властям так и не удалось точно установить источник загрязнения воды.

Заместитель мэра муниципалитета Аскей (остров к северу от Бергена) Баард Эспели говорит, что бактерии кишечной палочки, которые могут вызвать желудочно-кишечные заболевания, были найдены в бассейне, который поставлял часть питьевой воды.

Эспели сказал, что закрытие бассейна "остановило загрязнения воды", но до сих пор остается неясным, как бактерия попала в бассейн.

Всего было госпитализировано 55 человек, из них 13 детей. По состоянию на понедельник все они уже выписаны из больниц. Но прошлой неделе годовалый ребенок умер от инфекции в желудочно-кишечном тракте. Пока не установлено, связана ли смерть с загрязнением воды.

Напомним, во Львове 45 человек отравились на свадьбе во ресторане Червона рута. Среди пострадавших – пять детей. Почти всех отравившихся госпитализировали.

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