Уже в этот четверг Россия отреагирует на обвинения Украины в международном суде

А вот в пятницу, 14 июня, во второй половине дня снова будет выступать Украина.

В четверг, 13 июня, Российская Федерация сможет предоставить свои замечания на заявления Украины. Об этом рассказала Елена Зеркаль, передает УНН.

По словам Зеркаль, Россия сможет отреагировать на контраргументы Украины 13 июня. Российская сторона уже утром в четверг в течение трех часов сможет высказать свои возражения.

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А вот в пятницу, 14 июня, во второй половине дня снова будет выступать Украина и, как заявила Зеркаль, “мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать после этого уже на позицию суда по решения дела по юрисдикции“.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Украины Елена Зеркаль представила позицию Украины в первом устном раунде юрисдикционных слушаний арбитражного трибунала по делу Украины против РФ. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В своем выступлении Зеркаль привела перечень нарушений Россией Конвенции ООН. В частности, РФ противоправно построила мост через международный пролив, что ограничивает в передвижении и нарушает права экипажей кораблей всех стран, направляющихся в украинские порты или из них.

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По словам Зеркаль, начиная с весны 2014 года, Россия похитила у Украине уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы.