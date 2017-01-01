В ЕС создали правила использования беспилотников

Правила вступят в силу 1 июля и будут действовать до разработки более детального набора регулирующих документов.

В ЕС создали первый свод правил по использованию беспилотных летательных аппаратов EPA

В Евросоюзе составили первый свод правил по использованию беспилотных летательных аппаратов. Он состоит из 70-ти страниц и опубликован 11 июня на в официальном журнале ЕС. Краткая версия правил также доступна на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

Сообщается, что новые правила начнут действовать с 1 июня и будут в силе в течение год. После этого в ЕС разработают более детальный набор документов по использованию беспилотников.

Так, операторы дронов должны будут зарегистрироваться, если хотят управлять аппаратом, способным ударить человека с кинетической энергией в 80 джоулей.

Кроме того, регистрации подлежат летательные устройства, угрожающие персональным данным, тайне личности, общественной безопасности или окружающей среде.

Согласно своду, операторы дронов массов более 250 грамм также должны зарегистрироваться, если их устройства могут записывать или передавать удаленно звук и изображение либо полет проходит в зоне массового скопления людей.

Управлять такими устройствами смогут лица старше 16 лет. Еще одно требование заключается в необходимости наличия точной идентификации дронов, которая должна при необходимости давать возможность устанавливать их владельца.

Ранее в Канаде изобретатели создали дрон, способный уничтожать беспилотники. Он самостоятельно определяет вражеские цели и врезается в них, чтобы вывести из строя.

Также сообщалось, что беспилотный аппарат миссии ОБСЕ на Донбассе обстреляли из пулемета.

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