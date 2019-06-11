В РФ испугались воссоздания ядерного статуса Украины и напомнили о миропорядке

Представитель МИД РФ сделал заявление касательно ядерного статуса Украины.

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В Министерстве иностранных дел России считают, что заявление о воссоздании ядерного статуса Украины является “посягательством на основы современного миропорядка”. Об этом на московском форуме “Примаковские чтения” заявил представитель МИДа Сергей Рябков, передает Униан.

Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, - акцентировал чиновник.

Видимо, Рябков решил лишний раз напомнить Украине об обязательствах.

Безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка, - добавил представитель МИД.

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Напомним, РФ готова к переговорам в “нормандском” формате. Глава МИД РФ заявил о готовности к переговорам.