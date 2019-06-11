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В РФ испугались воссоздания ядерного статуса Украины и напомнили о миропорядке

Комментариев: 9
Представитель МИД РФ сделал заявление касательно ядерного статуса Украины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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В Министерстве иностранных дел России считают, что заявление о воссоздании ядерного статуса Украины является “посягательством на основы современного миропорядка”. Об этом на московском форуме “Примаковские чтения” заявил представитель МИДа Сергей Рябков, передает Униан.

Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, - акцентировал чиновник.

Видимо, Рябков решил лишний раз напомнить Украине об обязательствах.

Безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка, - добавил представитель МИД.

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Напомним, РФ готова к переговорам в “нормандском” формате. Глава МИД РФ заявил о готовности к переговорам.

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Теги: Лавров, МИД РФ, Рябков, ядерное оружие
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Комментариев (9)
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Ruspidor    11.06.2019, 19:21
Оценка:  +3
Ruspidor
Так вот, возвращаясь к миропорядку - место рф возле параши, запомните, русские скоты!
dikrava    11.06.2019, 19:13
Оценка:  +4
dikrava
О, каком миропорядке говорит россия? Которая ниразу не придерживалась ни прав, ни договоров, ни порядков. Когдато на российском теле канале один жирный убл*док предложил сбросить на Киев маленькую атомную бомбочку. Хотел б я с ним встретиться тет-а-тет, я б его рожу превратил бы в кровавое месиво.
Л_о_л_а    11.06.2019, 19:12
Оценка:  -5
Л_о_л_а
смешно....испугались....)))) тупого рагуля с дубинкой....они даже танки без российских запчастей не могут построить, зато на ядерный статус замахнулись...рагули могут устроить только ядерный взрыв пердаков...))) И да, американский хозяин никогда не позволит чтобы рабу иметь свое ядерное оружие...
PINKIPAU    11.06.2019, 19:18
Оценка:  +1
PINKIPAU
Езжай в Россиюшку. Хватит в Украине вонять)))).
KIBARG    11.06.2019, 18:59
Оценка:  +7
KIBARG
Это говорят те, кто нарушил не один международный договор? Фу, как лицемерно.
PINKIPAU    11.06.2019, 18:59
Оценка:  +3
PINKIPAU
Куски дермища, страна 404-Российское недоразумение, идите вы нахрен. Плюю на вас, вытер задницу флагом Российской Федерации.
VSHIVANKA    11.06.2019, 18:17
Оценка:  -14
VSHIVANKA
ПРЯМО ТАКИ РОССИЯ ИСПУГАЛАСЬ ?!
ВОТ ПРЯМО ПО НАСТОЯЩЕМУ ?!
ПРЯМО ИСТЕРИКА СО СТРАХА ?! ))))))
Ira0958    11.06.2019, 19:17
Оценка:  +1
Ira0958
Петух, кукарекай ещё!
medved3558    11.06.2019, 17:48
Оценка:  +10
medved3558
вата обоссалась только про упоминание )))
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