У Трампа допустили новую встречу с Ким Чен Ыном

Вашингтон будет готов провести саммит с КНДР, если к этому будет готова северокорейская сторона, сообщили в Белом доме.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое

В Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР возможен при желании Пхеньяна. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, такой саммит вполне возможен, и все зависит от Пхеньяна. Болтон отметил, что Вашингтон будет готов провести саммит, если к этому будет готова северокорейская сторона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet