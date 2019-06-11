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У Трампа допустили новую встречу с Ким Чен Ыном

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Вашингтон будет готов провести саммит с КНДР, если к этому будет готова северокорейская сторона, сообщили в Белом доме.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое
Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое

В Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР возможен при желании Пхеньяна. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, такой саммит вполне возможен, и все зависит от Пхеньяна. Болтон отметил, что Вашингтон будет готов провести саммит, если к этому будет готова северокорейская сторона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу полной денуклеаризации.
 
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. 

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Michael2811    11.06.2019, 20:03
Оценка:  0
Michael2811
Дональд! Тебе что не ясно сказали??? Тогда послушай М.Задорнова! Не понял??? Ну...ТУПОЙ!!!!!!
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