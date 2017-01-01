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Литва передала Украине почти миллион боеприпасов

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Передача амуниции осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны.
Погрузка литовских боеприпасов для Украины
Погрузка литовских боеприпасов для Украины
kam.lt

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к советскому стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Об этом сообщает Минобороны Литвы во вторник, 11 июня.

"Военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии", – говорится в сообщении.

Передача амуниции осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

Напомним, в феврале правительство Литвы утвердило безвозмездную передачу Украине партии боеприпасов.

Ранее Литва неоднократно оказывала украинской армии материальную поддержку, включая летальное оружие.

Также литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных.

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Теги: Украина, Литва, боеприпасы, помощь, ВСУ, патроны, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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