США ужесточили санкции против Сирии

Санкции введены в отношении сирийского бизнесмена Самера Фоза, его родственников и компаний.

Власти США ужесточили санкционный режим в отношении Сирии. В "черный список" были включены три физических и 13 юридических лиц, сообщает американский Минфин во вторник, 11 июня.

В частности, ограничения были введены против компании ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае. В перечень также попали два гражданина Сирии, связанные с этой организацией. Кроме того, санкции были введены против телекомпании LANA TV, которая базируется в Бейруте.

Как утверждается в заявлении Минфина США, санкции были введены против "сирийского олигарха Самера Фоза и его роскошной бизнес-империи". Внесенные в санкционный список 16 "физических и юридических лиц связаны с международной сетью, от которой получает выгоду режим Асада".

"Самер Фоз, его родственники и его бизнес-империя превратили бесчинства сирийского конфликта в прибыльное предприятие. Этот сирийский олигарх напрямую поддерживает кровавый режим Асада и строит роскошные комплексы на земле, украденной у тех, кто скрывается от его жестокости", – заявила курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку заместитель министра финансов Сигал Манделкер.

По ее словам, США обязаны "привлекать к ответственности спекулянтов, которые обогащают казну режима Асада, в то время как сирийские гражданские лица страдают от этого искусственно созданного гуманитарного кризиса".

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп на год продлил односторонние санкции в отношении Сирии и уведомил об этом Конгресс.

Изначально ограничительные меры против Сирии были введены в 2004 году и неоднократно изменялись и дополнялись. Санкции касаются блокировки активов некоторых физических и юридических лиц, а также ограничивают экспорт ряда американских товаров и услуг в Сирию.

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