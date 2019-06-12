Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп сообщил о "теплом письме" от Ким Чен Ына

Комментариев: 1
Глава Северной Кореи направил президенту США послание с предложением о следующей встрече.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "теплое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило агентство Reuters.

Выступая перед журналистами, американский лидер допустил, что скоро может состояться его  встреча с главой КНДР, однак он не привел никаких подробностей.

Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын до сих пор сдерживал свои обещания не испытывать баллистические ракеты большой дальности или проводить подземные ядерные испытания.

"Он сдержал свое слово передо мной. Это очень важно", - отметил президент США.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к саммиту с лидером КНДР "в любое время".

Напомним, первые в истории переговоры лидеров США и КНДР состоялись в Сингапуре в июне прошлого года. По итогам переговоров было принято совместное заявление, согласно которому Пхеньян соглашается на ядерное разоружение, а Вашингтон предоставляет гарантии безопасности.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Ханое. По итогам двухдневного саммита сторонам не удалось прийти к договоренностям

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, Белый Дом, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    12.06.2019, 00:27
Оценка:  0
Ruspidor
Шо, опять!? Блондинка и пупс, какая любофффь!
Скоро этой выжившей из ума маразматичке дадут пинка под зад....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь