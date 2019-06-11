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В Конгрессе США не закрыт вопрос импичмента Трампа

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В Палате представителей продолжают настаивать на начале процесса импичмента президенту, однако спикер против поспешных действий.
Спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси
Спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси
 
Вопрос импичмента президента Дональда Трампа остается на рассмотрении в палате представителей Конгресса США. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила спикер палаты, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, передает CNN.

При этом Пелоси добавила, что данный вопрос требует дополнительного обоснования, и выступила против срочного начала процесса импичмента несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Она указала, что сомневается в эффективности процесса на нынешнем этапе в связи с отсутствием достаточных доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.
 
По словам спикера, на данный момент процедура импичмента завершится обжалованием в судах.
 
Напомним, призывы к импичменту Трампа возобновились после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". 
 
Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США. 
 
Ранее сообщалось, что почти половина американцев поддерживает импичмент президента

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Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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