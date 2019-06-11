В Конгрессе США не закрыт вопрос импичмента Трампа

В Палате представителей продолжают настаивать на начале процесса импичмента президенту, однако спикер против поспешных действий.

Вопрос импичмента президента Дональда Трампа остается на рассмотрении в палате представителей Конгресса США. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила спикер палаты, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси, передает CNN

При этом Пелоси добавила, что данный вопрос требует дополнительного обоснования, и выступила против срочного начала процесса импичмента несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году. При этом Пелоси добавила, что данный вопрос требует дополнительного обоснования, и выступила против срочного начала процесса импичмента несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Она указала, что сомневается в эффективности процесса на нынешнем этапе в связи с отсутствием достаточных доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

По словам спикера, на данный момент процедура импичмента завершится обжалованием в судах.

Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet