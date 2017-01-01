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Израиль запустил ракеты по Сирии - СМИ

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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на холм Телль аль-Хара в южной провинции, сбив несколько ракет.
Удары Израиля по Сирии (архивное фото)
Удары Израиля по Сирии (архивное фото)
 
Израиль совершил ракетную атаку на Сирию. Об этом в среду, 12 июня, сообщило агентство SANA.
 
Отмечается, что сирийские средства противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку на юге страны.
 
Обстрелу подвергся район Телль-эль-Хара. В результате атаки был нанесен материальный ущерб, жертв нет.
 
Также агентство утверждает, что Израиль после ракетной атаки начал создавать помехи сирийским радарам.
 
Напомним, 2 июня системы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько воздушных целей к югу от Дамаска. Позже израильские военные подтвердили, что нанесли ракетный удар в ответ на обстрел с сирийской территории.

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Теги: Израиль, Сирия, ракеты, атака, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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