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Трамп отреагировал на сообщения о работе брата Ким Чен Ына на ЦРУ

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Американский президент заявил, что не позволил бы такому случиться под его руководством.
Брат лидера КНДР Ким Чен Нам
Брат лидера КНДР Ким Чен Нам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы использования сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информатора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает в среду, 12 июня, РИА Новости.

"Я видел информацию о ЦРУ применительно к его брату или сводному брату. И я сказал бы, что такое не произошло бы под моим руководством, это точно. Я не позволил бы этому случиться", - сказал он в среду журналистам.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в 2017 году в аэропорту Малайзии, был информатором ЦРУ и несколько раз встречался с сотрудниками управления.

По данным издания, Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ.

Напомним, Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин, которые применили нервно-паралитическое вещество VX.

 

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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