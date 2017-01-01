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В Чехии школьный автобус врезался в фуру

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В момент аварии в салоне находились 25 детей возрастом около 10 лет. От столкновения пострадали 18 человек.
В Чехии школьный автобус попал в ДТП
В Чехии школьный автобус попал в ДТП
vinegret.cz

На автомагистрали в Чехии вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался в фуру, ранения получили по меньшей мере 18 человек, сообщает Vinegret.

Авария произошла на востоке страны, недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край).

"Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы получил только водитель. Дети отделались преимущественно царапинами и ушибами. Причины ДТП выясняются.

 

 

Ранее в Сербии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли три человека.

Перед этим в Индии также школьный автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли 13 детей.

 

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Теги: ДТП, дети, Чехия, фото, автобус
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Источник: korrespondent.net

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