В Чехии школьный автобус врезался в фуру
На автомагистрали в Чехии вечером во вторник, 11 июня, школьный автобус врезался в фуру, ранения получили по меньшей мере 18 человек, сообщает Vinegret.
Авария произошла на востоке страны, недалеко от города Литовел (Оломоуцкий край).
"Всего в салоне находились 25 детей в возрасте около десяти лет. На место оперативно прибыли пожарные, несколько машин скорой помощи и медицинский вертолет", - говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали. По словам врачей, тяжелые травмы получил только водитель. Дети отделались преимущественно царапинами и ушибами. Причины ДТП выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В Чехии школьный автобус врезался в фуру
Ранее в Сербии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли три человека.
Перед этим в Индии также школьный автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли 13 детей.
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