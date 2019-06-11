Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

Комментариев: 0
Через два месяца после пожара в Соборе Парижской Богоматери пройдет католическая месса. Из соображений безопасности туда приглашены всего 20 человек.
Нотр-Дам после пожара примет первую мессу
Нотр-Дам после пожара примет первую мессу

Первая после пожара мессе состоится в Нотр-Даме уже в субботу, 15 июня. Об этом со ссылкой на местную епархию пишет France 24 в среду, 13 июня.

Мессу проведет архиепископ Парижа Мишель Опети. В ней примут участие всего 20 человек, включая священников собора. Тем не менее, событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении, чтобы все христиане Франции могли принять участие.

"Месса пройдет в боковой часовне с ограниченным количеством людей из очевидных соображений безопасности", - заявили в епархии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет отреставрирован полностью в течение пяти лет. Местная епархия ведет переговоры с городскими властями, чтобы согласовать режим, в котором в соборе смогу проходить религиозные служения.

Напомним, что 15 апреля в Нотр-Даме случился пожар, длившийся 12 часов. Позже криминалисты выяснили, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. На время реконструкцииа власти решили не закрывать собор для туристов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Париж, пожар, Нотр-Дам, Собор парижской Богоматери
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь