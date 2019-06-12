В Москве проходит акция в поддержку журналиста Голунова: полиция задерживает людей "пачками"

Человека, который крикнул "Позор", немедленно забрали полицейские. Среди задержанный - Алексей Навальный.

В Москве проходит акция в поддержку журналиста meduza.io

В среду, 12 июня, в Москве проходит акция в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Полиция пытается всячески препятствовать акции.

Об этом сообщает издание “Медуза“.

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Люди пришли на марш в поддержку Голунова, которого обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Полиция перекрыла улицу Мясницкую, по которой должен был идти марш.

Однако, это не остановило решительно настроенных людей. Журналисты “Медузы“ сообщают, что даже в метро видели полицейских.

Видео из автозака. Задержан Леонид Марантиди, который снимал на марше для «Медузы» pic.twitter.com/WimqdX485D — Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.

Многих людей правоохранители просили мирно разойтись. Позже начались массовые задержания.

“Начались задержания “пачками““, - говорится в сообщении.

Так получилось, что люди разделились на Трубной, с тротуара нельзя попасть на бульвар pic.twitter.com/PrklHClb2Y — Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.

В основном задерживают людей в футболках “Я Иван Голунов“, “закрыли“ и журналистов, которые освещают события акции. Участники марша скандируют “Не мешайте проходу граждан“ и “Пропускай“, “Отпускай“, “Это наш город“.

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Человека, который крикнул “Позор“, немедленно забрали полицейские.

На Рождественском бульваре люди скандируют “Свободу!“.





Среди задержанных есть и Алексей Навальный. Известно, что правоохранители задержали более 57 людей, среди которых много журналистов издания “Медуза“.

Напомним, Иван Голунов известен своими скандальными журналистскими расследованиями. Он писал о коррупции чиновников РФ, что сильно не нравилось руководству. Недавно его задержали по сфабрикованному делу за якобы хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Мексики неизвестные преступники убили журналистку Норму Сарабию около собственного дома в районе Уиманигильо в штате Табаско.

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