В Москве проходит акция в поддержку журналиста Голунова: полиция задерживает людей "пачками"
В среду, 12 июня, в Москве проходит акция в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Полиция пытается всячески препятствовать акции.
Об этом сообщает издание “Медуза“.
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Люди пришли на марш в поддержку Голунова, которого обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Полиция перекрыла улицу Мясницкую, по которой должен был идти марш.
Однако, это не остановило решительно настроенных людей. Журналисты “Медузы“ сообщают, что даже в метро видели полицейских.
Видео из автозака. Задержан Леонид Марантиди, который снимал на марше для «Медузы» pic.twitter.com/WimqdX485D— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
Несколько типичных задержаний pic.twitter.com/55QHMW74jk— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
Многих людей правоохранители просили мирно разойтись. Позже начались массовые задержания.
“Начались задержания “пачками““, - говорится в сообщении.
Так получилось, что люди разделились на Трубной, с тротуара нельзя попасть на бульвар pic.twitter.com/PrklHClb2Y— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
Продолжают задерживать pic.twitter.com/hQ7zWDuAWZ— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.
В основном задерживают людей в футболках “Я Иван Голунов“, “закрыли“ и журналистов, которые освещают события акции. Участники марша скандируют “Не мешайте проходу граждан“ и “Пропускай“, “Отпускай“, “Это наш город“.
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Человека, который крикнул “Позор“, немедленно забрали полицейские.
На Рождественском бульваре люди скандируют “Свободу!“.
Среди задержанных есть и Алексей Навальный. Известно, что правоохранители задержали более 57 людей, среди которых много журналистов издания “Медуза“.
Напомним, Иван Голунов известен своими скандальными журналистскими расследованиями. Он писал о коррупции чиновников РФ, что сильно не нравилось руководству. Недавно его задержали по сфабрикованному делу за якобы хранение наркотиков.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Мексики неизвестные преступники убили журналистку Норму Сарабию около собственного дома в районе Уиманигильо в штате Табаско.
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