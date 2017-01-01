Авиаудар в Афганистане убил пять военных - СМИ

Правительственные силы и их союзники по ошибке атаковали с воздуха военную базу в провинции Кундуз.

Минимум пятеро сотрудников сил безопасности погибли в результате авиаудара в Афганистане. Еще семеро человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 12 июня пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на доклад местных властей.

Сообщается, что трагедия случилась на северо-востоке страны афганской провинции Кундуз. Авиаудар по военной базе нанесли ошибочно, так как предполагалось, что в ней будут находиться боевики.

Агентство отмечает, что огонь по военной базе в уезде Имам-Сахиб нанесли в 02:00 по местному времени. По данным агентства, ранее правительственные силы и их союзники уже открывали огонь по афганским военнослужащим.

Представитель властей Афганистана отказался уточнить, принадлежали ли атаковавшие военную базу самолеты афганским ВВС либо силам коалиции, возглавляемой США.

Во время предыдущих двух авиаударов в Афганистане погибли 14 мирных человек.

Недавно также произошел мощный теракт в Кабуле. На опубликованном в сети видео видно, как террорист-смертник подорвал себя в людном месте.

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