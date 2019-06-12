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В Саудовской Аравии аэропорт попал под ракетный обстрел: 26 раненых

Комментариев: 1
Крылатая ракета ударила по залу прибытия аэропорта. Пострадали мирные граждане – граждане Индии, Йемена и Саудовской Аравии.
Ракета была выпущена по аэропорту города Абха
Ракета была выпущена по аэропорту города Абха
Al Arabiya

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек. Об этом сообщает в среду, 12 июня, телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

Утверждается, что крылатая ракета ударила по залу прибытия аэропорта. Пострадали мирные граждане – граждане Индии, Йемена и Саудовской Аравии.

В коалиции назвали произошедшее военным преступлением и заявили что эта атака доказывает, что хуситы получили современное оружие из Ирана».

Напомним, Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии и четыре торговых корабля.

Позже появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

Также хуситы атаковали с помощью беспилотников аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.

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Теги: Саудовская Аравия, ракета, аэропорт, нападение, Йемен, ранение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    12.06.2019, 14:21
Оценка:  +1
PINKIPAU
Скоро там Гром-2 пройдет испытания. Получат эти хуситы ответку.
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