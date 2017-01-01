Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ

Американский президент выступая перед журналистами так активно жестикулировал, держа секретный документ в руках, что случайно раскрыл его содержание.

Президент США Дональд Трамп по неосторожности раскрыл подробности миграционного соглашения с Мексикой. Об этом в среду, 12 июня, сообщает ВВС.

Отмечается, что во время встречи с журналистами президент держал в руке листок, который содержал информацию о специфике сделки. Трамп так сильно размахивал им, что фоторепортеру удалось сделать снимок, на котором видны некоторые положения из документа.

Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены министром иностранных дел Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной". Для этого мексиканская сторона обязалась в ближайшее время проконтролировать исполнение всех своих законов.

Также в документе были замечены отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, который включает в себя несколько латиноамериканских стран.

Политик изначально отказался обсуждать планы с представителями СМИ, заявив, что дело является секретным.

Ранее сообщалось, что власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась принять меры для ликвидации потока мигрантов и отложил введение пошлин на мексиканские товары.

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